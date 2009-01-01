агрогородок Тетерино, Круглянский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Тетерино

Круглянский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Тетеринское5Ос. Линский89140247

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Тетеринская волость
27. Тетерин, местечко бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 40, жителей 216, волостное правление, церковь православная, синагога, школа, винокуренный завод, мельни Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Тотеринская волость
местечко Тетерин831472947142648774722959980

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Тетеринская волость
1Мест. Тетерин, при нем Тетеринское волост. правл. трактер. ДрутиТетеринск. с. об. 51182176Тетеринского пр. 43
32Им. Тетеринтрактер. Друтипот. дв. С. В. Данилову, прав. 1265Тетеринского пр. 43
41Мельница Тетерин. проселкр. ДрутиКарнеенко и Данилову51314Шепелевичск. пр. 42

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Круглянский район, Тетеринский сельсовет
д Тетерино477

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Круглянский район, Тетеринский сельсовет
аг. Тетерино208

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