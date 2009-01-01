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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Тетеринское5Ос. Линский89140247
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
27. Тетерин, местечко бывшее владельческое, при реке Друти, дворов 40, жителей 216, волостное правление, церковь православная, синагога, школа, винокуренный завод, мельни Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Тетерин831472947142648774722959980
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Тетерин, при нем Тетеринское волост. правл. трактер. ДрутиТетеринск. с. об. 51182176Тетеринского пр. 43—
32Им. Тетеринтрактер. Друтипот. дв. С. В. Данилову, прав. 1265Тетеринского пр. 43—
41Мельница Тетерин. проселкр. ДрутиКарнеенко и Данилову51314Шепелевичск. пр. 42—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тетерино477
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Тетерино208