село Федосеево-Пустынь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Федосеево-Пустынь

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3200Федосеева Пустынь, с. каз.при озере Велге и колодцах.281228811131228Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Санская волость
1315. Федосеево, село бывшее государственное, при озере Велье, дворов 199, жителей 1148, 2 церкви православных

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Санская волость
Федосеева Пустынь село8813при оз. Велье24310981128222667263СанскоеЦер. дер., зем. шк.
Сапожковского лесничества при с. Ф.-Пустыни казенная лесная сторожка8814при оз. Велье34765274Санское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
1451Федосеево-Пустыньсело54°24'с.ш.40°43'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Санское сельское поселение
61658472106с Федосеево-Пустыньсело

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