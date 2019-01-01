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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3200Федосеева Пустынь, с. каз.при озере Велге и колодцах.281228811131228Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1315. Федосеево, село бывшее государственное, при озере Велье, дворов 199, жителей 1148, 2 церкви православных
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Федосеева Пустынь село8813при оз. Велье24310981128222667263СанскоеЦер. дер., зем. шк.
Сапожковского лесничества при с. Ф.-Пустыни казенная лесная сторожка8814при оз. Велье—34765274Санское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1451Федосеево-Пустыньсело54°24'с.ш.40°43'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658472106с Федосеево-Пустыньсело