деревня Ташкова, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ташкова

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
48Ташкова (Дашково, Пашково), д. вл.при пруде.61574100

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Дашково деревня6035при реке Павловке4816515932434Троицк. слободаКвар. пол. урядн., пром. крест. служба на заводе
Дашково, купца Рудометкина вл. ус.6036при лин. Ряз.-Ур. ж. д.133633Троицк. слобода
Дашковский чугуно-котельный заводъ604627164322Троицк. слобода

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