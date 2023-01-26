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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
48Ташкова (Дашково, Пашково), д. вл.при пруде.5½61574100
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дашково деревня6035при реке Павловке481651593243—4Троицк. слободаКвар. пол. урядн., пром. крест. служба на заводе
Дашково, купца Рудометкина вл. ус.6036при лин. Ряз.-Ур. ж. д.13363—3Троицк. слобода
Дашковский чугуно-котельный заводъ6046—2716432—2Троицк. слобода