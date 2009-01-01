деревня Павлово, Пружанский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Павлово

Пружанский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Рожанская волость
542. Павлово, колония евреев, дворов 25, жителей 373, еврейский молитвенный дом, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Ружанская волость
ПавловоУрочище8323728Ружаны
ПавловоКолония390323829Ружаны
ПавловоУрочище6323829Ружаны

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пружанский район, Ружанский поссовет
д Павлово262

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пружанский район, Ружанский сельсовет
д. Павлово115

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