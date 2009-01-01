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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
542. Павлово, колония евреев, дворов 25, жителей 373, еврейский молитвенный дом, питейный дом
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ПавловоУрочище8323728Ружаны
ПавловоКолония390323829Ружаны
ПавловоУрочище6323829Ружаны
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Павлово262
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Павлово115