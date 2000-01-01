посёлок городского типа Верхнеторецкое — Familio

Верхнеторецкое

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
874Скотоватое, с. каз.при ррч. Кривом-Торце и Скотоватой.454033411571125Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Скотоватская волость
268. Скотоватое, село бывшее государственное, при реке Кривом Торце, дворов 404, жителей 2666, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православных, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Скотоватская волость
село Скотоватое7624426292396951293211883345

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Скотоватская волость
1. № по учету земель: 805.Скотоватое бывшие государственные668249625004996

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6398Верхньоторецькеселище міського типуцентр селищної радир-н Ясинуватськийселищна рада Верхньоторецька

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