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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1283Шестаковка (Каранайка), с. каз.при рч. Каранайке и р. Бузулуке.955072301294Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
629. Шестаковка (Коронайка), село бывшее государственное, при речке Бузулуке, дворов 108, жителей 820, церковь православная, ветряная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Шестаковка (Каранайка тож) Б. госуд. Рус. Прав.3064Р. Бузулук2429822174626652
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72722Шестаковкасело52°05'с.ш.52°52'в.д.N-39-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53651449101с Шестаковкасело