село Никольское-на-Еманче, село Никольское-на-Еманче, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Никольское-на-Еманче

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
846. Никольский Выселок, что на Еманче, село бывшее государственное, при речке Матренке, дворов 190, жителей 1712, церковь православная, постоялый двор

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Никольская волость
Никольское на Еманче, (Нижние Никольские Выселки).2669селоНикольского на Еманче2912356

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7817Никольское-на-Еманчесело51°28'с.ш.38°50'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Староникольское сельское поселение
20656456106с Никольское-на-Еманчесело
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