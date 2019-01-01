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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Никольский Выселок, что на Еманче, село бывшее государственное, при речке Матренке, дворов 190, жителей 1712, церковь православная, постоялый двор
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Никольское на Еманче, (Нижние Никольские Выселки).2669селоНикольского на Еманче2912356
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7817Никольское-на-Еманчесело51°28'с.ш.38°50'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656456106с Никольское-на-Еманчесело