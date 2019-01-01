село Яблоновка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Яблоновка

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Лауве
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1841Яблоновка (Лаубе), кол. нем.при р. Тарлыке.18054105558545Церковь католическая 1. Каплица. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
1172. Яблоновка (Лаубе), село бывшее колонистов, при речке М. Тарлыке, дворов 120, жителей 1546, церковь католическая, 2 школы, 2 пчт. ст., лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Степновская волость
С. Яблоновка. Б. колон. Немцы. Лютер.5825485 58185920412791309

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
52348Яблоновкасело51°03'с.ш.46°01'в.д.M-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
63639450106с Яблоновкасело

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