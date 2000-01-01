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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Миняшева Д. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 33.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Михнева С. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 34.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Садкова Н. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 35.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Волкова С. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 126.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Сергушина Н. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 12 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Федулаева Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 128.
Сельскохозяйственная перепись с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2809.
Сведения о перенесении волостного центра из села Чирково Чирковской волости в село Кочелай (Саранский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
261Чирково (Степановское), с. вл.при рр. Суре и Инзе.8040167703788Церковь православная 1. Завод винокуренный. Пристань.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Чирково19Наталья Алекс. Халанская30329Не показано
С. Чирково20Влад. Алекс. Шеншин3234298
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
171. Чирково (Степановское), село бывшее владельческое, при реке Инзе, дворов 286, жителей 1631, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, л Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чирково