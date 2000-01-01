село Чирково, село Чирково, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1913) — Familio

Чирково

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Миняшева Д. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 33.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Михнева С. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 34.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Садкова Н. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 35.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Волкова С. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 126.
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Сергушина Н. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 12 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда Федулаева Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 128.
Сельскохозяйственная перепись с. Чирково Чирковской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2809.
Сведения о перенесении волостного центра из села Чирково Чирковской волости в село Кочелай (Саранский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
261Чирково (Степановское), с. вл.при рр. Суре и Инзе.8040167703788Церковь православная 1. Завод винокуренный. Пристань.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Чирково19Наталья Алекс. Халанская30329Не показано
С. Чирково20Влад. Алекс. Шеншин3234298

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Чирковская волость
171. Чирково (Степановское), село бывшее владельческое, при реке Инзе, дворов 286, жителей 1631, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, л Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Чирковская волость
село Чирково
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