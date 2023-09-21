село Могойтуй, село Могойтуй, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Могойтуй

Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Могойтуевское станичное общество
290Могойтуевская ст., пр.Крестьянских дворов: 160. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 162. 1216

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Акшинский округ, Могойтуевская станица
пос. Могойтуевский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Акшинский район
21022Могойтуйсело50°21'113°50'M-49-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Акшинский муниципальный район, Могойтуйское сельское поселение
76603430101с Могойтуйсело
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