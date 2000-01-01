агрогородок Рясна, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Рясна

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
86. Расна, местечко бывшее владельческое, при реке Пульве, дворов 46, жителей 33.1, 2 церкви православных, кирка и часовня лютеранская, синагога, питейный дом, 2 ярмарки

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
РяснаМестечко46065347Высоко-Литовск

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Ряснянский сельсовет
аг. Рясна259

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