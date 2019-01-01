Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все

Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все

Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.