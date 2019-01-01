деревня Починок, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Починок

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все
Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3234Починок, д. вл.при колодцах.4626112639

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Починок14Алекс. Ник. Порошина4

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Октябрьский сельсовет
Святогорский-Починок 7488деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.2025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247937Починокдеревня59°13'с.ш.40°45'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19632420221д Починокдеревня

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