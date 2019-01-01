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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все
Дело об описи и продаже земли крестьян д. Починок Авнегской волости Грязовецкого уезда за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Починок Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3234Починок, д. вл.при колодцах.4626112639
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Починок14Алекс. Ник. Порошина4
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Святогорский-Починок 7488деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: 2,5 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 64 км. Летнее: 69 км.2025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247937Починокдеревня59°13'с.ш.40°45'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632420221д Починокдеревня