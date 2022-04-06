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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3292Красный холм (Гавриловские выселки), с. каз.при ррч. Иберди, Тышаре и Минах.3618219758755Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1297. Красный Холм (Гавриловские Выселки), село бывшее государственное, при речке Иберди, дворов 334, жителей 1139, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Красный холм село8999при реке Ибреде9333035868885377ЧемборъЦер. д., зем. шк. см., кирп. зав., фел. пун., отх. пром.
Мекалина крест. ветр. мельница9014при с. Красный холмъ————85377Чемборъ
Елюшкина крест. ветр. мельница9015при с. Красный холмъ————85377Чемборъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
827Красный Холмсело54°11'с.ш.40°42'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658430141с Красный Холмсело