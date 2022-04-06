село Красный Холм, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Красный Холм

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3292Красный холм (Гавриловские выселки), с. каз.при ррч. Иберди, Тышаре и Минах.3618219758755Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Лукмосская волость
1297. Красный Холм (Гавриловские Выселки), село бывшее государственное, при речке Иберди, дворов 334, жителей 1139, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Лукмосская волость
Красный холм село8999при реке Ибреде9333035868885377ЧемборъЦер. д., зем. шк. см., кирп. зав., фел. пун., отх. пром.
Мекалина крест. ветр. мельница9014при с. Красный холмъ85377Чемборъ
Елюшкина крест. ветр. мельница9015при с. Красный холмъ85377Чемборъ

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
827Красный Холмсело54°11'с.ш.40°42'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Задубровское сельское поселение
61658430141с Красный Холмсело

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