деревня Старая Тишанка, деревня Старая Тишанка, Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Старая Тишанка

Бобровский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга с. Никольское на Токае Тамбовской губерн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
640Старая Тишанка, д. каз.при рч. Малой Тишанке.4540165527530

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхо-Тишанская волость
272. Ст. Тишанка, село бывшее государственное, при речке Тишанке, дворов 287, жителей 1782, церковь православная, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхотишанская волость
Старая Тишанка.4413селоСт. Тишанск.3942215
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