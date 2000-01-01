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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга с. Никольское на Токае Тамбовской губерн Показать все
• Метрическая книга с. Никольское на Токае Тамбовской губерн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
640Старая Тишанка, д. каз.при рч. Малой Тишанке.4540165527530
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
272. Ст. Тишанка, село бывшее государственное, при речке Тишанке, дворов 287, жителей 1782, церковь православная, 2 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая Тишанка.4413селоСт. Тишанск.3942215