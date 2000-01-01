деревня Лебедево, деревня Лебедево, Дубинская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Лебедево

Дубинская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Дубинская волость
Лебедева (Юдино) д., при оз. Юдино, на прос. дор.490971010395
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