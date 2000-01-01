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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
434Троицкия Дубровки (Троицкое), с. вл.при пруде.171536227275Церквей православных 2; одна в пещере. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
С. Троицкое, Дубровка тож26Ал. Вас. Пашков1401538
С. Троицкое, Дубровка тож26Ал. Вас. Пашков1401538
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
264. Троицкое (Дубровки), село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 436, церковь православная