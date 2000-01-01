село Троицкия Дубровки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1886) — Familio

Троицкия Дубровки

Ардатовский уезд, Симбирская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
434Троицкия Дубровки (Троицкое), с. вл.при пруде.171536227275Церквей православных 2; одна в пещере. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
С. Троицкое, Дубровка тож26Ал. Вас. Пашков1401538
С. Троицкое, Дубровка тож26Ал. Вас. Пашков1401538

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Керамсурская волость
264. Троицкое (Дубровки), село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 436, церковь православная

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