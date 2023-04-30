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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об Алпатове Тимофее Степановиче, крестьянине с. Калаиса, Иноковской вол., Кирсановского у., Тамбовской губ., обвинявшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1166Калаис, с. каз.при р. Калаисе.72045213841418Церковь православная 1. Мельница. — Село это разделяется на три части, называемые: Курган, Угол и Чурюковский Порядок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
443. Калаис, село бывшее государственное, при реке Вороне и речке Сух. Калаисе, дворов 490, жителей 3649, церковь православная, школа, 2 лавки, станция железнодорожная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Калаис«Кирсановская» поч.-телег. контора77
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65168Калаиссело52°37'42°38'N-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68610430101с Калаиссело