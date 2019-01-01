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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2919Волковское (Опалиха, Волкова), сел.при рч. Калиновке большой.227244739811Церковь православная 1. Часовня православная 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
783. Волковское (Опалиха, Волково), село бывшее государственное, при речке Большой Калиновке, дворов 298, жителей 1504, церковь православная, часовня, школа, овчинный зав Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Волковское на р. Калиновке, прав. церк., церк.-прих. шк., распланировано.Волковское общество346913858Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские2310
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89002Волковскоесело56°44'с.ш.62°21'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000236с Волковскоесело