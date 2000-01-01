Алексеевка
Готопутовская волость, Ишимский уезд (на 1912)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Варианты названий
- Аксеновка
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
• Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Аксеновка д., при рч. Малом Кусеряке, на прос. дор.2991763513136—