хутор Новотоцкий, Любимовская волость, Бузулукский уезд (на 1910) — Familio

Новотоцкий

Любимовская волость, Бузулукский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Любимовская волость
Х. "Ново-Тоцкий" кр. Фроловых с товар.3435206808154647

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