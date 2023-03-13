деревня Знебер, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Знебер

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1039Знеберь, д. каз.при рч. Знебере.502025103109Завод стеклянный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Дятьковская волость
238. Знебер (Знеберская Фабрика), завод бывший владельческий, при речке Знебери, дворов 35, жителей 328, школа, больница, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Дятьковская волость
Знеберь (деревня)9Дятьковская почтово-телеграфная контора

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