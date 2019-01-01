село Квашнинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Квашнинское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Пермской губернии Камышловского уезда Кировской волости селения Квашнинского Игнатия Безносова. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2761Квашина большая, дер.при рч. Овинной.287087308299Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куровская волость
847. Квашнинское (Квашияо Большое), село бывшее государственное, при речке Овининой, дворов 121, жителей 605, церковь православная, часовня, почтовая станция, 14 п. дв.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куровская волость
16) с. Квашнинское на р. Овинной, прав. церк., зем. шк., народная библ., зем. станция, распланированоБольше-Квашнинское общество163408413Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские2812

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
94420Квашнинскоесело57°06'с.ш.62°42'в.д.O-41-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Галкинское сельское поселение
65623415151с Квашнинскоесело

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