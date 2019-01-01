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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1874 г. По прошению крестьянина Пермской губернии Камышловского уезда Кировской волости селения Квашнинского Игнатия Безносова. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2761Квашина большая, дер.при рч. Овинной.287087308299Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
847. Квашнинское (Квашияо Большое), село бывшее государственное, при речке Овининой, дворов 121, жителей 605, церковь православная, часовня, почтовая станция, 14 п. дв.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) с. Квашнинское на р. Овинной, прав. церк., зем. шк., народная библ., зем. станция, распланированоБольше-Квашнинское общество163408413Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские2812
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
94420Квашнинскоесело57°06'с.ш.62°42'в.д.O-41-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623415151с Квашнинскоесело