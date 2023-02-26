село Песковатка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Песковатка

Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2072Песковатка, с. удел.при р. Волге н рч. Песковатке.552737811701370Церковь православная 1. Училище. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Песковатская волость
1100. Песковатка, село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 373, жителей 3160, волостное правление (уездный город в 56 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Царицинский уезд, Песковатская волость
село Песковатка27823523881120269838566554сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Дубовский район
13912Песковаткасело49°07,0' с.ш.44°52,0' в.д.M-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, Песковатское сельское поселение
18608440101с Песковаткасело

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