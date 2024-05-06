село Торяное, Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Торяное

Еланский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
570Торяной (Торновый), хут. каз.при р. Елани.17011079327327

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Еланский район
13803Торяноесело51°02,0' с.ш.43°32,0' в.д.M-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Еланский муниципальный район, Дубовское сельское поселение
18610420116с Торяноесело

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