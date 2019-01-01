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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
374Андрейково, д. вл.при колодцах.3638105650
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
351. Андреевское, село бывшее государственное и владельческое, дворов 23, жителей 120, церковь православная
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
3Андреевское231¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109278Андреевскоедеревня56°40'36°11'O-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28630408111д Андреевскоедеревня