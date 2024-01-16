село Княжая Лука, село Княжая Лука, Полтавська область (на 2018) — Familio

Княжая Лука

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ульяновка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4448Княжая Лука, мест. вл. и казач.при р. Хороле.10575232257Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Клепачевская волость
1044. Княжая Лука, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 81, жителей 515, церковь православная, питейный дом, ярмарка — троиц., кзн., Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Клепачевская волость
14.0Княжая Лука местечкоКняже-Лукское козаков 1-ое910
14.0Княжая Лука местечко с № 15Княже-Лукское крестьян собственников 1-е9102727898390173

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46604Княжа Лукаселор-н Хорольськийсільрада Староаврамівська
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