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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о выкупе крестьянами Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Копцево. надельной земли. 1885–1886 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело Показать все
Дело о переосвидетельствовании новобранца, крестьянина деревни Копцева Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Седова А. С. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда о выдаче ссуды крестьянам дер. Копцево Гаврильцевской волости. 1912 г. // Гос. архив Вол Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. Об обращении железнодорожного вознаграждения крестьянами деревни Копцева Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда на п Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2803Копцово, д. вл.при руч. Грачеве.2732134243
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
115КопцевоКопцевскоебывшие помещичьи103131
116КопцевоКузнецовск.бывшие помещичьи82120
117КопцевоКнягининск.бывшие помещичьи122829
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Копцево3426153деревняРусские306678144
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Копцево 922деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.3030
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247709Копцеводеревня59°07'с.ш.40°08'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468207д Копцеводеревня