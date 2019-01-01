деревня Копцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Копцево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка о выкупе крестьянами Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Копцево. надельной земли. 1885–1886 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело Показать все
Дело о переосвидетельствовании новобранца, крестьянина деревни Копцева Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Седова А. С. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда о выдаче ссуды крестьянам дер. Копцево Гаврильцевской волости. 1912 г. // Гос. архив Вол Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. Об обращении железнодорожного вознаграждения крестьянами деревни Копцева Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда на п Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2803Копцово, д. вл.при руч. Грачеве.2732134243

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
115КопцевоКопцевскоебывшие помещичьи103131
116КопцевоКузнецовск.бывшие помещичьи82120
117КопцевоКнягининск.бывшие помещичьи122829

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Копцево3426153деревняРусские306678144

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Марковский сельсовет
Копцево 922деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.3030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247709Копцеводеревня59°07'с.ш.40°08'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468207д Копцеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.