село Пилиповичи, Житомирська область (на 2018) — Familio

Пилиповичи

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Горбулевская волость
840. Пилиповичи, деревня бывшая владельческая, при речке Быстриевке, дворов 71, жителей 632, еврейский молитвенный дом, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Потиевская волость
Пилиповичи дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7883Пилиповичіселоцентр сільської радир-н Радомишльськийсільрада Пилиповицька

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