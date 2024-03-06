имение Высоко-Литовск, имение Высоко-Литовск, Брестский уезд, Гродненская губерния (на 1913) — Familio

Высоко-Литовск

Брестский уезд, Гродненская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
85. Высоко-Литовск, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Пульве, дворов 39, жителей 284 и мещ. 2729, волостное правление (уездный город в 39 верстах) Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
Высоко-ЛитовскИмение4265393Высоко-Литовск
Высоко-ЛитовскУсадьба865393Высоко-Литовск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Брестский уезд, Высоко-Литовская волость
м.Высоко-Литовек
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