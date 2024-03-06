- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
85. Высоко-Литовск, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Пульве, дворов 39, жителей 284 и мещ. 2729, волостное правление (уездный город в 39 верстах) Показать все
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Высоко-ЛитовскИмение4265393Высоко-Литовск
Высоко-ЛитовскУсадьба865393Высоко-Литовск
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
м.Высоко-Литовек