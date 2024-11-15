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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело об отклонении жалобы крестьянина деревни Великий двор Мосеевской волости Тотемского уезда Чернякова на притеснение его местными должностными лицами. 1900 г. // Гос. Показать все
Дело по отношению начальника Вологодского губернского жандармского управления с прошением крестьянина дер. Великий Двор Мосеевской волости Чернякова о взяточничестве Мосе Показать все
Дело по представления Тотемского уездного съезда с прошением крестьянина дер. Веикий Двор Мосеевской волости Чернякова об отмене постановления съезда, оставившего без пос Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Великий двор Мосеевской волости Чернякова на неправильное взыскание с него рассроченной на 56 лет недоимки. 1903 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда по с жалобой крестья дер. Великий Двор Мосеевской волости на постановление уездного съезда, которыи им отказано в рассроч Показать все
Дело о перечислении крестьянина Псковской губернии Василия Петрова в дер. Великий Двор Мосеевской волости. 1904–1905 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Кулойской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9341Великий Двор, д. каз.при рч. Великодворной.308734133127
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44Великий ДворКулойское.Воскресенскийбывшие государственные29163158178
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Великий Двор70012деревняРусские76157216373
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Великий Двор 5317деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 231 км. Летнее: 261 км.8076
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33270Великий Двордеревня60°10'с.ш.42°27'в.д.P-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646436116д Великий Двордеревня