деревня Великий Двор, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Великий Двор

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отклонении жалобы крестьянина деревни Великий двор Мосеевской волости Тотемского уезда Чернякова на притеснение его местными должностными лицами. 1900 г. // Гос. Показать все
Дело по отношению начальника Вологодского губернского жандармского управления с прошением крестьянина дер. Великий Двор Мосеевской волости Чернякова о взяточничестве Мосе Показать все
Дело по представления Тотемского уездного съезда с прошением крестьянина дер. Веикий Двор Мосеевской волости Чернякова об отмене постановления съезда, оставившего без пос Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Великий двор Мосеевской волости Чернякова на неправильное взыскание с него рассроченной на 56 лет недоимки. 1903 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по представлению Тотемского уездного съезда по с жалобой крестья дер. Великий Двор Мосеевской волости на постановление уездного съезда, которыи им отказано в рассроч Показать все
Дело о перечислении крестьянина Псковской губернии Василия Петрова в дер. Великий Двор Мосеевской волости. 1904–1905 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Кулойской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9341Великий Двор, д. каз.при рч. Великодворной.308734133127

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Мосеевская волость
44Великий ДворКулойское.Воскресенскийбывшие государственные29163158178

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заозерская волость
Великий Двор70012деревняРусские76157216373

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Мосеевский сельсовет
Великий Двор 5317деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 231 км. Летнее: 261 км.8076

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
33270Великий Двордеревня60°10'с.ш.42°27'в.д.P-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Мосеевское сельское поселение
19646436116д Великий Двордеревня

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