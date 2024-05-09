село Большая Алексеевка, село Большая Алексеевка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Алексеевка

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
1977Алексеевка (Малый Самовец), с. каз. и вл.при рч. Самовце.3015146580569Церковь православная 1. Заводь конный.
2027Малый Самовец (Ивановка), с. каз. и вл.при рч. Самовце.3017102494492Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Малое, Самовцы. Д. Алексеевка5Алекс. Чернов1003827
С. Малое, Самовцы. Д. Алексеевка5Алекс. Чернов1003827

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
64497Большая Алексеевкасело52°37'40°01'N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Кочетовский сельсовет
68624415106с Большая Алексеевкасело
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