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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2896Клевакинское (Клевакинская слобода), сел.при р. Каменке.855640170164Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
804. Клевакинское (Клевакинская слобода), село бывшее государственное, при речке Каменке, дворов 74, жителей 444, волостное правление (уездный город в 76 верстах), церков Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Клевакинское18732458421148448934979987213
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Клевакинское на р. Каменке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., еженедельный торжок по четвергам, распланированоКлевакинское общество95239251Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские75—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Клевакинское, с. 127249296545русские542поляки3Клевакинскойр. Каменка13ст. Грязновская211313132113просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688936Клевакинскоесело56°35'с.ш.61°43'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000346с Клевакинскоесело