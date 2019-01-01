село Клевакинское, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Клевакинское

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2896Клевакинское (Клевакинская слобода), сел.при р. Каменке.855640170164Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
804. Клевакинское (Клевакинская слобода), село бывшее государственное, при речке Каменке, дворов 74, жителей 444, волостное правление (уездный город в 76 верстах), церков Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
село Клевакинское18732458421148448934979987213

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
1) с. Клевакинское на р. Каменке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., еженедельный торжок по четвергам, распланированоКлевакинское общество95239251Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские75

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Покровский район , Клевакинский сельсовет
2. Клевакинское, с. 127249296545русские542поляки3Клевакинскойр. Каменка13ст. Грязновская211313132113просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
688936Клевакинскоесело56°35'с.ш.61°43'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000346с Клевакинскоесело

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