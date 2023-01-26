слобода Архангельская слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Архангельская слобода

Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2167Архангельская слобода, сл. каз.при р. Проне.11820010101114Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
779. Архангельская, слобода бывшая государственная, при реке Прове, дворов 404, жителей 2086, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, 2 школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
слобода Архангельская128113673181396435842738631сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
Архангельская слобода, село3946при р. Проне, на тр. Пронск-Ск.506121416582872581волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., женская церк. шк., вин. лавка, церковн. кирпичный завод

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