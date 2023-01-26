- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2167Архангельская слобода, сл. каз.при р. Проне.11820010101114Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
779. Архангельская, слобода бывшая государственная, при реке Прове, дворов 404, жителей 2086, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, 2 школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Архангельская128113673181396435842738631сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Архангельская слобода, село3946при р. Проне, на тр. Пронск-Ск.506121416582872581—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., женская церк. шк., вин. лавка, церковн. кирпичный завод