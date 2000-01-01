деревня Дуброво, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дуброво

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Городокский уезд, Вышедская волость
66. Дубров, деревня бывшая владельческая, при реке Завелике, дворов 12, жителей 66, волостное правление, (уездный город в 23 верстах), школа. В 1 версте — ус. Вышедки, це Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Городокский уезд, Вышедская волость
деревня Дуброва354 343076854318401835367555

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Городокский уезд, Вышедская волость
159Дуброво, с Вышедским волостным правлениемдеревняколодецВышедского, православногоБерезенскому сельскому обществу16

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д Дуброво223

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Стодолищенский сельсовет
д. Дуброво92

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