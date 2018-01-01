село Высшетарасовка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Высшетарасовка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
239Верхне-Тарасовское (Выше-Тарасовка), с. вл.при р. Днепре.12030226658731Церковь православная 1. Ярмарок 3. Фабрика 1. Заводов 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Вышетарасовская волость
12. Вышетарасовка, село бывшее владельческое, при речке Нажоре, дворов 186, жителей 1162, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Выше-Тарасовская волость
село Выше-Тарасовка5214721169621462043418912

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Выше-Тарасовская волость
1Выше-Тарасовкабывшие помещичьи344120511912396

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4937Вищетарасівкаселоцентр сільської радир-н Томаківськийсільрада Вищетарасівська

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