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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2240Залепяжье, с. вл.при р. Истье.37924109132Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Село Залиняжье. Д. Каменка, Медвежье и Пожогино39Серг. Дмитр. Полторацкий466—94
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Залипяжье, сельцо3839при пруде и колодце1114213327547427ПеревлесъЦерк. дерев., хлебопаш.
Залипяжье, сельцо3840при пруде и колодце1814213327547427Перевлесъ
Усадьба кр. Аптопушкина3841при колодце—52747427Перевлесъ
Усадьба г. Енбулатова3842при колодце—24647427Перевлесъ
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329865Залипяжьедеревня54°18'с.ш.40°09'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648435106д Залипяжьедеревня