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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2428Чернова (Чернодворечье), дер.при рч. Кирге.22854154159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
694. Чернова Большая, деревня бывшая государственная, при речке Кирге, дворов 35, жителей 210, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Черновское на реке Кирге, прав. церк., церк.-прих. шк., фельдш. п., распл.Малаховское общество47122125Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские238
д. Чернова на р. Кирге, распланированаМалаховское общество33109113Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские229
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89137Черновскоесело57°37'с.ш.63°23'в.д.O-41-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000611с Черновскоесело