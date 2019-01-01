село Черновское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черновское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2428Чернова (Чернодворечье), дер.при рч. Кирге.22854154159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Чубаровская волость
694. Чернова Большая, деревня бывшая государственная, при речке Кирге, дворов 35, жителей 210, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Чубаровская волость
с. Черновское на реке Кирге, прав. церк., церк.-прих. шк., фельдш. п., распл.Малаховское общество47122125Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские238
д. Чернова на р. Кирге, распланированаМалаховское общество33109113Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские229

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
89137Черновскоесело57°37'с.ш.63°23'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000611с Черновскоесело

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