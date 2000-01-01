Жуково
Кологривский уезд, Костромская область (на 1926)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Жуково д.колодцы—271281262854—лесной
Список населённых мест Костромской губернии 1926 года
НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Жуково д.д.Б.-Камен. Княж. 1029Хозяйств: 16. Мужчин: 29. Женщин: 47. Всего: 76.17365086