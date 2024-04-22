село Михайло-Жуково, село Михайло-Жуково, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Михайло-Жуково

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1853Михайловка (Жукова), сц. вл.при рч. Малой Корабельной.60403292108

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Катериновская волость
434. Михайловка, деревня бывшая владельческая, при балке Корабельной Малой и пруде, дворов 83, жителей 455, лавка, паровая мельница

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Анновская волость
деревня Михайловка 1 (Александров.) (сельское общество)72167213380
деревня Михайловка 2 (Вукотичева) (сельское общество)67144197341
деревня Михайловка (Жукова) (сельское общество)119353366719

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15822Михайло-Жуковеселор-н Братськийсільрада Григорівська
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