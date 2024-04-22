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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1853Михайловка (Жукова), сц. вл.при рч. Малой Корабельной.60403292108
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
434. Михайловка, деревня бывшая владельческая, при балке Корабельной Малой и пруде, дворов 83, жителей 455, лавка, паровая мельница
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Михайловка 1 (Александров.) (сельское общество)72167213380
деревня Михайловка 2 (Вукотичева) (сельское общество)67144197341
деревня Михайловка (Жукова) (сельское общество)119353366719
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15822Михайло-Жуковеселор-н Братськийсільрада Григорівська