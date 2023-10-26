деревня Неверово-Слобода, деревня Неверово-Слобода, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Неверово-Слобода

Пестяковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2171Полежаево (Неверова Слобода), сц. вл.при рч. Ламехе.451540112139

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Неверослободская волость
2424Неверово слобода921721545¼

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Неверослободская волость
деревня Неверова-Слобода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Пестяковский район
4975Неверово-Слободадеревня56°35'42°40'O-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Пестяковский муниципальный район, Пестяковское сельское поселение
24619448314д Неверово-Слободадеревня
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