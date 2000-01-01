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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже леса в даче Грядище деревни Вяжища Подмошской волости Лужского уезда. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 860 Показать все
По жалобе крестьян дер. Вяжища Подмошской волости Лужского уезда на присвоение крестьянином В. Максимовым земли крестьян Клементьевых. 1901 г. // Центральный государствен Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2213Вяжищи, д. вл.при ключе.3520187276
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вяжищи д.374 стан1776 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги