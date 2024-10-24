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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о внесении выкупных платедей крестьянином Тотемского уезда Спасской вол. д. Марачевской Угрюмовым за три надела земли. 1891 Показать все
Дело о ссылке на каторгу крестьянина д. Марачевской Спасской волости Тотемского уезда за убийство лесника Шевденского лесничества Попова И. П. 1900–1901 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9537Марачевская (Шупова 2-я), д. удел.при рч. Шупове.11317483842
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6363Морачевское (Шупово 2-е)Едемское.Спасскийбывшие удельные11013246968
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Марачевская (Шупово) 2703деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.Зимнее: 338 км. Летнее: —.2627
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35710Марачевскаядеревня60°48'с.ш.43°13'в.д.P-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408236д Марачевскаядеревня