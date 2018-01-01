село Мордовский Карай, Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Мордовский Карай

Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
678Мордовский Карай (Большой Карай), с. каз.при р. Большом Карае.373541018691877Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Мордовско-Карайская волость
331. Мордовский Карай, село бывшее государственное, при речке Карае, дворов 741, жителей 5099, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, 4 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Мордовско-Карайская волость
село Мордовский-Карай923134142861183918943733сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Романовский район
43728Мордовский Карайсело51°48'с.ш.42°54'в.д.M-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Романовский муниципальный район, Мордовокарайское сельское поселение
63640435101с Мордовский Карайсело

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