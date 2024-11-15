хутор Верхне-Клиновой, Каменская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Верхне-Клиновой

Каменская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Каменская станица
675Верхне-Клиновой хутор, Каменской станицы, при балке Клиновой531880197200Хуторское правление, приходское училище1411313

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