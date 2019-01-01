деревня Харитонцево, деревня Харитонцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Харитонцево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о постройке каменной часовни в деревне Харитонцево Щениковской волости Ростовского уезда. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 2542.
Дело о взыскании крестьянином Ростовского уезда Щениковской волости деревни Хритонцево Иваном Пупковым денег с имущества своих умерших родителей. 1911–1914 гг. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7347Харитонцево, д. каз.при р. Нерли.4555246584

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
482. Хритонцево, деревня бывшая государственная, при речке Нерли, дворов 24, жителей 132, 2 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. ХритонцевоVII. Хритонцевское общество25032Николо-Дорский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588483Харитонцеводеревня56°48'39°33'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452226д Харитонцеводеревня
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