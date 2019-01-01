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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о постройке каменной часовни в деревне Харитонцево Щениковской волости Ростовского уезда. 1912 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 80. Опись 1. Дело 2542.
Дело о взыскании крестьянином Ростовского уезда Щениковской волости деревни Хритонцево Иваном Пупковым денег с имущества своих умерших родителей. 1911–1914 гг. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7347Харитонцево, д. каз.при р. Нерли.4555246584
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
482. Хритонцево, деревня бывшая государственная, при речке Нерли, дворов 24, жителей 132, 2 картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ХритонцевоVII. Хритонцевское общество25032—Николо-Дорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588483Харитонцеводеревня56°48'39°33'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452226д Харитонцеводеревня