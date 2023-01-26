деревня Бузаны, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бузаны

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
34Дер. БузаныпроселкеболотеНовосельск. с. о. 43435Дорогокуп. прав. 15743
99Заст. Бузаныпроселкеболотемещ. П. Е. Корошкину, стар. 154Островен. стар. 16343

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
д Бузаны20

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
д. Бузаны20

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