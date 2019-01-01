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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 251. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Озадской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Озадской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Воздвиженское, Д. Надкобой, Каргоч, Березинки, Бичевинская, Панькова, Савина и 5 отдельных пустошей9Князь Вл. Анд. Долгорукий121—36
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
300. Бечевинское, село бывшее владельческое, дворов 10, жителей 64, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, часовня, лавка. В в. — церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Бечевинское51136493124884690317498
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Бечевинка (с.)2-го стана, 5-го зем. уч.Бечевинского112340327236++земледелиелес. и отх. зар.—колодезьЦерковь, часовня, школа, больница, волостное правление, 2 мелочные лавки, ярмарка 25 мар., смежно с мест. Попова.
37Попова (мест.)2-го стана, 5-го зем. уч.Троицко-Озадской церкви4571219371см.церковная службаземледелие—колодезьСмежно с селом Бечевинка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33106Бечевинкасело59°44'с.ш.37°40'в.д.O-37-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610404131с Бечевинкасело