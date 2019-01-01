деревня Лутовёнка, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Лутовёнка

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Яжелбицкая волость
445. Лутовенко, село бывшее государственное, при реке Хопонятке, дворов 59, жителей 305, 2 церкви православных, часовня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Яжелбицкая волость
32Лутовенка (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Лутовенского772142354492810см.земледелиерека Хоронятка.Земская школа, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
58293Лутовенкадеревня58°01'00"32°47'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Любницкое сельское поселение
49608431166д Лутовёнкадеревня

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