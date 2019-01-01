деревня Кшентицы, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Кшентицы

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 4) 28. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Новгородский уезд
Д. Кментицы21Бар. Нат. Фед. Ренне15756

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Трясовская волость
165. Кшентицы, село бывшее владельческое, при реке Веренде, дворов 73, жителей 389, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Трясовская волость
31Кшентицы (село)6-го стана, 5-го зем. уч.Кшентицкого1051203253076322415+земледелиерека Веренда.рекаЦерковь, земская школа, хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
59584Кшентицыдеревня58°31'00"30°53'00"O-36-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Ермолинское сельское поселение
49625418126д Кшентицыдеревня

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