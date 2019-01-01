село Подстепное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Подстепное

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1819Подстепная (Розенгейм), кол. нем.при р. Березовке.19129138766774Церковь лютеранская 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Ярская волость
1090. Подстепное (Розенгейм), село бывшее колонистов, при речке Березовке, дворов 168, 2.219, церковь лютеранская, школа

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Красноярская волость
Кол. Подстепное (Розенгейм) Б. колон. Немцы. Лютер.5132405 35185547320812143

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
52146Подстепноепосёлок51°40'с.ш.46°29'в.д.M-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Красноярское сельское поселение
63650440146с Подстепноесело

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